Denizli’de bakallara iletilen ve bugünden itibaren uygulanması beklenen ekmek fiyatlarındaki zam kararının, 11 Temmuz Salı gününe ertelendiği bildirildi.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, buğday fiyatları başta olmak üzere birçok artan maliyetler nedeniyle fırıncı esnafının ekonomik anlamda önemli güçlükler çektiğini ve ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu duyurmuştu. Karadaban’ın bu açıklamasının ardından dün bakkallara 7 Temmuz’dan itibaren ekmeğin 7 liradan satılacağı bildirilmişti. Bugün eski fiyattan ekmek satmaları istenen bakallara yeni fiyat etiketlerinin gönderilmediği, zamlı fiyatın 11 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacağının iletildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Başkan Karadaban, zam kararının uygulanmadığını belirterek; “Çok kıymetli Denizlili hemşerilerim sosyal medyada yayınlanan ekmek zammı ile ilgili haberler asılsız ve yanlıştır. 8 Temmuz 2023 Cumartesi yarın ekmek bakkal ve bayilerde 200 gram 5 TL olarak aynı fiyatta devam edecektir” ifadelerini kullandı.