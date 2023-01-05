Denizli’de, Fırıncılar Odası’ndan yapılan duyuruyla 200 gram ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 5 TL oldu.

Denizli’de, Fırıncılar Odası’ndan yapılan duyuruyla 200 gram ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 5 TL oldu.

Denizli’de 30 Haziran 2022 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban yarın itibariyle ekmeğin yeni zamla satılacağını açıkladı. Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 4 TL’den 5’TL’ye yükseltildi.