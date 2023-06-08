Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından buğday taban fiyatının desteklemeyle birlikte 9.50 lira olarak açıklanmasının ardından gözler fırınlara çevrildi.

Denizli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından buğday taban fiyatının desteklemeyle birlikte 9.50 lira olarak açıklanmasının ardından ekmek fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu oldu.

200 gram ekmeğin halen 5 TL’den satılmaya devam ettiği Denizli’de çok yüksek oranlarda ekmek zammının yapılmayacağına dikkat çeken Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, “Yükselen döviz kuru, Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam, artan un ve girdi maliyetleri yüzünden Denizli’de ekmeğe zam yapılması gündemimizde. Bu zam mümkün olduğunca İstanbul’daki gibi ekmeğin 10 TL’den satılması şeklinde olmayacak. Şuan Denizli’de üyelerimiz tarafından üretilen 200 gramlık ekmek 5 TL’den satılıyor. Yapılan zamlar, artan maliyetleri de göz önüne alarak halkımızın alım gücüne de dikkat ederek ekmekte yeni bir fiyat belirlemesi yapılacak. Ekmek teki fiyat artışını makul seviye de tutacağız. Ancak üyelerimizi de korumamız gerekiyor. İl merkezde toplam 40 işletmemiz tarafından 4 adet tünel sanayi sistemli olmak üzere 50 ekmek üreten fırınımız bulunuyor. Zincir ve Gross marketler dahilinde fırınlarda günde 500 bin adetten fazla ekmek üretiliyor. Bu arada en fazla ekmek israfının 1 düşürüldüğü kentlerin başında da Denizli geliyor” dedi.