Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü hayvan dostları ve çocuklarla birlikte kutladı. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nda can dostların bakım ve tedavilerini yaparak, daha rahat yaşamaları için imkanlar sağladıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Çünkü bu dünya sadece biz insanlara ait değil” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlamalarını 4 yaşına giren Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nda düzenledi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci, hayvanseverler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çocukların sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Osman Zolan birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir süre tesiste misafir edilen can dostları öğrencilerle birlikte seven Başkan Zolan, “Satın alma, sahiplen” sloganıyla sürdürdükleri hayvan sahiplendirme çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 4 Ekim’de değil, 365 gün sokak hayvanları ile iç içe olduklarını belirtti.

"Onlar varsa bu dünya daha güzel"

Başkan Zolan, "Bugün, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkımızdayız. Burada can dostlarımızın bakım ve tedavilerini yapıyor, onların daha rahat yaşamaları için imkanlar sağlıyoruz. Çünkü bu dünya sadece biz insanlara ait değil” dedi. Tüm canlılara saygı duyan, onlara zarar vermeyen ve daha rahat yaşamaları için imkan sunan herkese teşekkür eden Başkan Osman Zolan,"Bugün çocuklarımız, gençlerimiz ve hayvansever hemşehrilerimizle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Onlar varsa bu dünya daha güzel. Bu dünyada sadece bizim yaşamamız bir anlam ifade etmez. Tüm canlıların yaşayabileceği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Zolan’dan sahiplenme çağrısı

Anne-babalara seslenerek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’na çocuklarıyla birlikte ziyaret etmelerini tavsiye eden Başkan Zolan, “Burada çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabiliriz. Can dostlarımızla buluşma imkanı sunabiliriz. ‘Satın alma sahiplen’ kampanyamız ile burada birçok güzel kedimiz, köpeğimiz var. Arzu ederlerse burada can dostlarımızı sahiplenebilirler” diye konuştu. Çocukların aileleriyle burada keyifli vakit geçireceklerini, sevdikleri bir kedi ya da köpeği sahiplenebileceklerini anlatan Başkan Zolan, “Bazen sahiplenilen can dostlarımızı geri vermek isteyenler olabiliyor. Biz o canlarımızın sokağa bırakılmasına müsaade etmiyor, tesisimizde yaşamalarına imkan sağlıyoruz” dedi.

Programda hayvanseverler ile bir süre sohbet eden Başkan Zolan, istek ve önerileri dinledi.