Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine, 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine, 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi Sahipsiz araziye inşa ettiği binaları kiralayan yaşlı kadın gidip pişkince para istedi

Alınan yeni kararla birlikte 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş hatlarında zamlı tarife uygulanacak. Buna göre 6 lira olan sivil tarifesi 8 lira, 5 lira olan öğrenci tarifesi ise 7 lira olarak uygulanmaya başlanılacak. Denizli - Cankurtaran güzergahında ise ücretler sivil 9 lira ve öğrenci de 8 lira olarak belirlendi.

Denizli’de 1 Ocak 2022 tarihinde dolmuş ücretlerine gelen zamların ardından, 4 ay aradan sonra tarifelere tekrardan zam gelmişti. Kentteki dolmuş öğrenci ücreti şehir içi 3 lira 50 kuruştan 5 TL’ye, sivil yolcu ise 4 lira 50 kuruştan 6 TL’ye yükselmişti.