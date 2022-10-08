Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinde tüpe çayın koyulması sonrası 2 katlı evin salon kısmında doğalgaz patlaması oldu. Büyük gürültünün koptuğu o anlarda karı kocada 2. derece yanıklar oluşurken, ev harabeye döndü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinde tüpe çayın koyulması sonrası 2 katlı evin salon kısmında doğalgaz patlaması oldu. Büyük gürültünün koptuğu o anlarda karı kocada 2. derece yanıklar oluşurken, ev harabeye döndü.

Olay, Pamukkale ilçesinde bağlı Kayıhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 katlı müstakil evde yaşayan ve doğalgaz dağıtım firması Enerya’dan hizmet alan Birol S. (52) ve eşi Mesude S. (52), sabah 6 sularında sabah namazını kılmak için kalktı. Bu sırada tüpe çay koyan Mesude S., sonrasında salon kısmına geldi. Tam bu esnada salonda doğalgaz patlaması meydana geldi. Büyük gürültünün koptuğu anda evin duvarları yıkılıp bazı bölümlerde yangın çıktı.

Seslerin duyulması sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye giden ekipler tedbirler alırken, yaralı çift ise sağlık görevlileri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çaplı yangın hemen söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Hastaneye sevk edilen yarlı çiftin 2. derece yanıkları oldukları ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.