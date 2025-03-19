Denizli’de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 110’uncu yıldönümünde Denizli Valiliği tarafından düzenlenen törenle 3 şehit yakına ve 5 malul gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ve tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyetinin adına haklı gurur kaynağı teşkil eden 3 şehit yakınına ve 5 malul gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevdi edildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Müdürü Ekrem Boran ve protokol üyelerinin katılımıyla Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratları 3 şehit yakınına ve 5 gaziye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından takdim edildi.