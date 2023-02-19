Kahramanmaraş merkezli birçok ili etkileyen deprem afeti sonrasında Denizli’ye gelen depremzede çocukların okul kayıtları gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli birçok ili etkileyen deprem afeti sonrasında Denizli’ye gelen depremzede çocukların okul kayıtları gerçekleştirildi.

Denizli’de, bakanlık koordinesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlerine gerekli bilgilendirmeler yapılarak depremden etkilenen ve eğitim-öğretim çağında olan çocukların yaş ve sınıf düzeylerine göre kayıtları herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan e-okul sistemi üzerinden, adres bilgilerine en yakın okullara kayıtları gerçekleştirildi. 19 Şubat 2023 tarihi itibariyle depremden etkilenerek Denizli’de ikamet etmeye başlayan 850 öğrencin kayıt işlemi yapıldı.

Kentte gelen depremzede vatandaşların ağırlıklı olarak Pamukkale ilçesi sınırlarında bulunan KYK yurtlarında ikamet ediyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu durumu da göz önüne alarak öğrencilerin okul servisi ve yemek ihtiyaçları ivedilikle planlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının II. dönemi ise 20 Şubat 2023 Pazartesi tarihi itibariyle başlayacak.