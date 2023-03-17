Denizli’de, depremden etkilenen bireylerin daha nitelikli ruh sağlığı hizmetine ulaşması hedefiyle okullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara yönelik "Deprem Travmasına Yaklaşımda Şefkat Modeli" konulu seminer, uzman Psikiyatrist tarafından gerçekleştirildi.

Pamukkale Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Uzman Psikiyatrist Cengiz Güneş ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, “Deprem bölgesinden ilimize gelen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, afetzedelerimiz oldu. Bakıldığında; ilimize gelen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere ikincil travmaya maruz kalan bizlerin de bu konulara bir farkındalık oluşturması çok önemlidir. Teorik olarak öğrendiğimiz birçok şeyi uygulamalı olarak da işin uzmanı kişilerden dinleyerek sahada travmayı en doğru şekilde yönetme gayretindeyiz. Travmaya yaklaşım noktasında farklı model ve desenler vardır. Şefkat modeli de bunlardan biri. Bugün afetten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş bireylere yaklaşım konusunda çok değerli bilgiler edineceğimiz “Deprem Travmasına Yaklaşımda Şefkat Modeli” seminerini düzenliyoruz” dedi.