Kent genelinde çalışmalarını sürdüren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı noktada trafik

ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde alkollü sürücülere yönelik denetlemelerini aralıksız sürdürüyor. Kentin 5 ayrı noktasında şok uygulama yapan trafik ekipleri, yüzlerce araç ve sürücünün sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulamalarda eksiği bulunan araç ve sürücülere, çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanırken, 8 alkollü araç sürücüsünün ise ehliyetine el konuldu.