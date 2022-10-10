Denizli’de yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı. İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumar ve fuhuş operasyonunda 18 kişiye idari işlem uygulandı

Kumar ve fuhuş operasyonunda 18 kişiye idari işlem uygulandı

Denizli’de FETÖ üyesi yakalandığı operasyon sonrası tutuklanırken, DEAŞ üyesinin ise hakkında işlem yapıldı.

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