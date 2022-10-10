Denizli’de FETÖ üyesi yakalandığı operasyon sonrası tutuklanırken, DEAŞ üyesinin ise hakkında işlem yapıldı.

Denizli’de FETÖ üyesi yakalandığı operasyon sonrası tutuklanırken, DEAŞ üyesinin ise hakkında işlem yapıldı.

Kumar ve fuhuş operasyonunda 18 kişiye idari işlem uygulandı Kumar ve fuhuş operasyonunda 18 kişiye idari işlem uygulandı

Denizli’de yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı. İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.