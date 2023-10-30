Cumhuriyet’in 100. yılının coşku içinde kutlanması için birbirinden özel etkinliklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim sevincini Cumhuriyet Bayramı tırı ile kentin dört bir yanına taşıdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde birçok etkinliğe imza atarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 7’den 70’e tüm kente yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda bayram coşkusu ve sevincini, hazırladığı Cumhuriyet Bayramı tırı ve mobil araçlarla kentin dört bir yanına taşıdı. Türk bayraklarıyla süslenen Cumhuriyet Bayramı tırında yerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu, meydan ve sokaklarında coşkulu marşlar çalarak vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşamasına neden oldu. Cumhuriyet Bayramı tırı ile karşılaşan vatandaşlar ise gördükleri sürpriz karşısında büyük bir mutluluk duyarak çalınan marşlara eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla Cumhuriyet Bayramı tırının arkasında konvoy oluşturarak bayram sevincini paylaştı.

“Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılını kutlamanın herkese nasip olmayacağını belirterek, bu özel günün coşku içinde yaşanması için birçok etkinlik ve program düzenlediklerini söyledi. Cumhuriyet Bayramı tırı ile de Denizli’nin dört bir yanında bayram sevinci yaşandığını anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “İnşallah bizlere emanet bu mirası geleceğe sağlam bir şekilde taşımaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize, bu ülkeye ömrünü vakfeden ecdadımıza minnet ve şükranları arz ediyorum.”