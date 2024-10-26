Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez bu yıl gerçekleştirilecek 27 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Demokrasi Meydanı’nda başlayacak Cumhuriyet Koşusu’na çocuk, genç, yaşlı demeden halkın her kesiminden yurttaşlar katılabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından farklı yaş gruplarına özel kategorilerde ilk kez bu yıl düzenlenen Cumhuriyet Koşusu 27 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Demokrasi Meydanı’ndan başlayacak. Şu ana dek online 800 sporcunun başvurduğu, internet üzerinden kayıt yapamayan vatandaşlar ise yarışma öncesi sabah 08.30’dan itibaren başlangıç noktasında açılacak stantlardan kayıt yaptırarak Cumhuriyet Koşusu’na katılabilecek. Demokrasi Meydanı’ndan başlayacak ve yaklaşık 3 kilometre sürecek parkur, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu’nun önünden geçerek İstiklal Caddesi üzerinden Delikliçınar Meydanı’nda sona erecek.

Cumhuriyet coşkusu dolu dolu yaşanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Delikliçınar Meydanı’nda da birbirinden ünlü isimlerin Denizlililer için sahne alacak. Bu kapsamda 27 Ekim saat 21.00’de Özgür Can Çoban, 28 Ekim saat 21.00’de Eypio ve 29 Ekim saat 21.00’de Berkay konseri ile Cumhuriyet coşkusunun doyasıya yaşanacağı belirtildi.