Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü çerçevesince düzenleyeceği ilk konser programı gerçekleşti. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Konseri’nde seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle izleyenleri mest etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü çerçevesince düzenleyeceği ilk konser programı gerçekleşti. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Konseri’nde seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle izleyenleri mest etti.

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için birbirinden güzel organizasyonlar hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ilk konser programını Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkez’inde gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Klasik Müzik Korosu’nun sahne aldığı konser programına Denizli Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk musikisinin seçkin örneklerinden oluşan eserleri seslendiren İzmir Devlet Türk Klasik Müzik Korosu, söylediği marşlarla da izleyicileri coşturdu. Geceye katılan sanatseverler eşsiz şarkı ve marşlara hep birlikte eşlik etti.

Sanatçılara teşekkür

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci sanatçılara Denizli horoz figürlü kaide ile çiçek verdi. Değirmenci burada yaptığı konuşmada, güzel gece için İzmir Devlet Türk Klasik Müzik Korosu sanatçılarına teşekkür ederek, “Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. İnşallah nice 99. yılları hep beraber görelim. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla, minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ise, sanatçılara teşekkür ederek, tüm Denizlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Konser programları devam edecek

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesince düzenleyeceği konserler devam edecek. 29 Ekim 2022 Cumartesi günü akşamı saat 20.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda Emre Aydın konseri gerçekleşecek. 30 Ekim Pazar günü sürecek konser programı çerçevesince saat 20.00’de Emir Can İğrek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda Denizlililer için sahne alacak.