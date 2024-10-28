Denizli’de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları, protokol üyelerinin Atatürk abidesine çelenkleri sunmasıyla başladı.

Denizli’de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Pamukkale Kaymakamlığının önündeki Atatürk Anıtında düzenlenen törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban’ın Atatürk anıtına çelenkleri sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Denizli’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’un makamında tebrikatları kabul etmesi ve resmi geçit töreniyle devam edecek.