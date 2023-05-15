DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Cumhur İttifakı destekçileri, TBMM’de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu kent merkezinde kutladı.

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri, tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’de de sorunsuz bir şekilde sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın TBMM’nin 28’inci döneminde çoğunluğu sağlaması, birçok kentte olduğu gibi Denizli’de de sevinçle karşılandı. Seçim sonuçlarının yavaş yavaş belli olmasının ardından, TBMM’de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu paylaşmak isteyen Cumhur İttifakı temsilcileri kent meydanında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması yapacağının duyulmasının ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık, Erdoğan’ın teşekkür konuşmasını da Denizli Büyükşehir Belediyesinin dev ekranından takip etti. TBMM’de çoğunluğu sağlamanın verdiği mutluluğu kutlayan Cumhur İttifakı destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını tamamlamasının ardından meydandan ayrıldı.