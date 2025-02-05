DENİZLİ (İHA) – Denizli’ni Buldan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında, Buldan ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişiler takibe alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda suça karıştığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet tabanca şarjörü, 127 adet tabanca fişeği, 201 adet uyuşturucu hap ile 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.