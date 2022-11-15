Denizli Büyükşehir Belediyesinin çocukların ara tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için hazırladığı ücretsiz tiyatro oyunları ile planetaryum gösterimleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin çocukların ara tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için hazırladığı ücretsiz tiyatro oyunları ile planetaryum gösterimleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin okulların ara tatile girmesinden dolayı çocuklar için hazırladığı birbirinden eğlenceli ücretsiz programlar başladı. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bulunan Fatma Yıldız Tiyatro Salonu’nda tatilin ilk günü Bursa Çeksanat Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı “Don Quijote” (Don Kişot adlı oyun sergilendi. Bir dünya klasiği olan Don Kişot adlı tiyatro oyununu ilgiyle izleyen çocuklar sanatçıların performansına hayran kaldı. 15 Kasım saat 14.30’da Bursa Çeksanat Tiyatro Topluluğu’nun ile sahneleyeceği “Fırtına” oyunu ile devam edecek diğer ücretsiz tiyatro gösterileri şöyle: “Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Söz Sende” oyunu 16 Kasım saat 20.00’de, “Seksen Günde Dünya Gezisi” oyunu ise 17 Kasım saat 14.30’da sahnelenecek.

Uzayın derinliklerini izliyorlar

14-20 Kasım tarihleri arasında çocuklara özel hizmet verecek planetaryumda (gezegen evi) ise “Zula ve Ekibi (+4)”, “Zula Ekibi Dünyaya Dönüş (+4)”, “Polaris(+4)”, “Evrendeki Vaha (+8)”, “Teleskop(+8)”, “Dünya Gezegeninin Doğuşu” ve “Kara Delikler (+12)” adlı filmlerin gösterimleri 28 ayrı seansta sunulacak. Planetaryumda uzayın derinliklerini izlemek isteyen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nden ücretsiz davetiyeleri temin edebilecek.