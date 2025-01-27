Denizli’de çocuklar tatil coşkusunu doyasıya yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinin birinci dönem ara tatili için hazırladığı program beğeni topladı. Miniyo çocuk şarkılarından boyama atölyelerine, tiyatro gösterilerinden köpük şovlarına, kukla gösterilerinden VR sanal gerçeklik deneyimlemeye, mini diskodan planetaryum gösterimlerine dek birçok etkinlik ve sürprizlerle karşılaşan çocuklar tatil coşkusunu doyasıya yaşadı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen şenlikte birçok etkinlik ve gösterilerle çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da küçüklerin tatil coşkusuna ortak oldu. Hafta sonu kongre merkezi adeta şenlik alanına dönerken, salonlardan kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı. Sosyal medyanın sevilen çocuk kanalı Miniyo çocuk şarkıları konseri büyük beğeni toplarken, iki gün boyunca binlerce çocuk Miniyo şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Çocuk şenliği ilçelerde devam edecek

2 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek şenlik ilk kez 17 ayrı ilçede çocuklarla buluşacak. Etkinlik takvimi ise şu şekilde:

27 Ocak 2025: Bekilli Belediyesi Düğün Salonu 10.00-13.00, Çal Belediyesi Kültür Sarayı 15.00-18.00

28 Ocak 2025: Baklan Belediyesi Kültür Merkezi 12.00-15.00, Çivril Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu 17.00-20.00

29 Ocak 2025: Honaz Belediyesi Merkez Düğün Salonu 10.00-13.00, Bozkurt Belediyesi Parla Düğün Salonu 15.00-18.00, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çardak Kapalı Spor Salonu 15.00-18.00

30 Ocak 2025: Çameli Belediyesi Hayri Dev Kültür Merkezi 10.00-13.00, Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi 17.00-20.00, Serinhisar Kültür Merkezi 15.00-18.00

31 Ocak 2025: Babadağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu 12.00-15.00, Sarayköy Kültür Merkezi 17.00-20.00

1 Şubat 2025: Buldan Belediyesi Düğün Salonu 10.00-13.00, Güney Tilkilik Mahallesi Düğün Salonu 15.00-18.00

2 Şubat 2025: Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Salonu 10.00-13.00, Kale Belediyesi Düğün Salonu 15.00-18.00, Tavas Belediyesi Gençlik Merkezi 17.00-20.00