Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelindeki ceza infaz kurumu kütüphaneleri için başlattığı kitap bağış kampanyası, Denizli’de de hayata geçirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelindeki ceza infaz kurumu kütüphaneleri için başlattığı kitap bağış kampanyası, Denizli’de de hayata geçirildi.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, ülke genelinde 31 Mayıs 2021 tarihinde "Bir Kitap, Bir Umut" sloganıyla başlatılan “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” 18 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Kampanya süresince 216 stantta ve kitap kumbaralarında toplam 256 bin 376 adet kitap toplandı.

Sonraki yıllarda geleneksel hale dönüştürülmesi planlanan kitap bağış bağışı kampanyasının ikincisi "Kitap İyileştirir" sloganıyla, ülke genelinde “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” olarak 10 Ocak 2023 tarihi itibariyle yeniden başlatıldı.

Denizli’deki kitap bağışı kampanyası Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu koordinatörlüğünde ve Denizli’de bulunan tüm ceza infaz kurumlarının katılımıyla hayata geçirildi. Deniz’de kurulan kitap bağış standı Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer, Denizli Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Hasan Dönmez, il genelinde bulunan ceza infaz kurumları müdürleri ve personelinin katıldığı bir törenle açıldı. 10 Ocak ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında hafta sonları da devam edecek olan kampanya, Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer’in ilk kitap bağışını kabul etmesiyle başlatıldı.