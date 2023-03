Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan birbirinden tatlı can dostlar yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. “Satın alma sahiplen” sloganıyla sahiplendirdiği can dostların bakım, tedavi ve kısırlaştırılma işlemlerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir paket de mama hediye ediyor.

Denizli’de 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde kapılarını açan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi, can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak hedefiyle Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından, serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan tesiste birçok sokak hayvanı da sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşuyor. “Satın alma sahiplen” sloganıyla sahiplendirdiği can dostların bakım, tedavi ve kısırlaştırılma işlemlerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir paket de mama hediye ediyor. Vatandaşlara sahiplendirme ve kısırlaştırma işlemleri sonrası ne yapmaları gerektiğini içeren yol haritası niteliğindeki etiketler ile can dostların yeni yuvalarına hızlı bir şekilde uyum sağlaması hedefleniyor.

Hayvanseverler tesise hayran kalıyor

Hayvansever Ramazan Berk Öztürk, sokak hayvanı sahiplenmek için geldiği tesise hayran kaldığını ifade ederek, herkesi burada bulunan can dostları sahiplenmeye devam etti. Emre Çetin de, sokak hayvanı sahiplenmenin farklı bir sorumluluk duygusu verdiğini ifade ederek, tesiste birbirinden güzel can dostların yer aldığını ve imkanı olan herkesin can dostları sahiplenmesi gerektiğini söyledi. Filiz Gülkaya ise, böylesine önemli bir tesiste verilen hizmetlerin oldukça başarılı olduğunu, sokakta bulduğu bir kediyi kısırlaştırma için getirdiğini ve gösterilen ilgiden dolayı Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Tesise ziyarete gelen Altıntaş ailesi ise çok mutlu olduklarını, tesisten bir can dostu sahiplendiklerini söyledi. Tesisin çok modern ve temiz olduğunu dile getiren Hüseyin Altıntaş, kızının merkezde gönüllü olarak çalışmak istediğini söyledi.

Can dostlar için bir paket mama hediye

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, sahiplendirme ve kısırlaştırma işlemleri sonrası vatandaşların ve can dostların kısa bir süre içerisinde uyum sağlaması adına bir etiket çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Alkaya, “Hem sahiplendirme hem de kısırlaştırma sonrasında vatandaşlarımız tüm işlemlerle ilgili verdiğimiz etiketlerle gerekli bilgilere sahip oluyor. Bunların yanında bizden hayvan sahiplenenler için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak küçük bir hediye olması adına bir paket mama veriyoruz. Denizli’deki bütün hayvanseverlerimize buraya gösterdikleri ilgi ve sahiplendikleri hayvanlar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Satın alma sahiplen”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesiste can dostların bakım ve tedavilerini yaparak, daha rahat yaşamaları için birçok imkan sağladıklarını ancak esas gayelerinin can dostların kalıcı bir yuvaya sahip olması için gayret ettiklerini vurguladı. Başkan Osman Zolan, "Bu dünya sadece insanlara ait değil, onlar bizim can dostlarımız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımızı can dostlarımız için de seferber ediyoruz. Misafir ettiğimiz can dostlarımızın kalıcı bir sıcak yuvaya sahip olması çok önemli. Bu nedenle ‘satın alma sahiplen’ diyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımızı misafirlerimize sıcak bir yuva açmaya davet ediyorum" diye konuştu.