Can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, 2022 yılında 26 bin 553 sokak hayvanını misafir etti, 665’ine de sıcak bir yuva buldu.

Can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, 2022 yılında 26 bin 553 sokak hayvanını misafir etti, 665’ine de sıcak bir yuva buldu.

Denizli’de 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ilk misafirlerini ağırlamaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından, serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. 135 bin metrekare alana kurulu Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan tesis 2022 yılında 26 bin 553 sokak hayvanı misafir ederek, aşı, ameliyat, bakım ve tedavilerini gerçekleştirdi. Tesis hasta, kaza geçirmiş ve yaralı can dostların tedavilerini yapmasının yanında sokak hayvanı sahiplenmek isteyen vatandaşların da imdadına yetişti. Geçen yıl 665 sokak hayvanını sahiplendiren tesis, hizmete girdiği günden itibaren ise 5 bin 165 can dostuna sıcak bir yuva buldu.

Canbulans 1200’den fazla acil müdahalede bulundu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, 2022 yılında binlerce sokak hayvanını ağırlayarak aşı, bakım, kısırlaştırma ve diğer tedavilerini yaptıklarını, ayrıca yaralı halde getirilen kartal, atmaca, tilki, vaşak, sincap ve leylek gibi 169 yabani hayvanı da sağlığına kavuşturduklarını söyledi. Alkaya, Ağustos 2022’de hizmete alınan canbulans ile yaralı veya yardıma muhtaç 1200’ün üzerinde sokak hayvanına acil müdahalede bulunulduğunu belirtti.

“Tesisi tatil yeri zannettim”

Hayvansever Füsun Yıldırım, böylesi önemli bir tesisi Denizli’ye kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Yıldırım, “Burayı ilk gördüğümde tatil yeri zannetmiştim. O kadar güzel bir rehabilitasyon merkezi ki şu an sözlerle aktarmada kelime dahi bulamıyorum. Zor durumda bulduğum sokak kedilerini, yaralı bir şekilde bulduğum kangal köpeği tedavi amaçlı buraya getirdim. Bu merkezimizde hayvanlara çok güzel bir şekilde hizmet veriyorlar. Gündem de hayvanlarla ilgili olan üzücü olaylara karşı burada sokak hayvanlarından tutun; baykuşuna kadar bütün hayvanlarla çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar. Başkanımız Osman Zolan’dan Allah razı olsun. Bu işte emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Onlar bizim can dostlarımız”

Tesiste can dostların bakım ve tedavilerini yaparak, daha rahat yaşamaları için birçok imkan sağladıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu dünya sadece insanlara ait değil, onlar bizim can dostlarımız. Allah’ımın bizlere emaneti olan can dostlarımıza da örnek tesisimizde hizmet etmeye devam ediyoruz. Burası Türkiye’de örnek bir proje ve parmakla gösterilen tesislerden biri. Burada misafir ettiğimiz can dostlarımızın kalıcı bir sıcak yuvaya sahip olması çok önemli. İmkanı olan vatandaşlarımızı misafirlerimize sıcak bir yuva açmaya davet ediyorum" diye konuştu.