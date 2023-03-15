Denizli Ticaret Odası ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nezihe – Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde “Denizli’de Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında; katılımcılara proje stratejik plan sunumu yapılarak projenin amacı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Ticaret Odası yetkilileri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı çalıştayın açılışında katılımcılara hitap eden Müdür Ekici, konuşmasında; “Denizli’nin projeler döngüsü anlamında çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Eğitime yön vermeyi kendine amaç edinmiş eğitim yöneticisi ve öğretmenlerimizle beraber fikrin ortaya çıkmasından itibaren her aşamada aynı disiplinle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Nezihe - Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi de bu anlamda rüştünü fazlasıyla kanıtlamış kurumlarımızdan bir tanesidir. Özel Eğitim Hizmetlerinin kalitesini artırmak için BİLSEM’ler düzeyinde yapmış olduğumuz Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimlerini çok önemsiyoruz. Öğrenciye ve nihai anlamda insana bütüncül bir bakış açısıyla bakıyoruz. Yalnızca akademik başarı anlamında değil bunun yanında; her öğrencimizin sanatı, kültürü ve sporu kendine enstrüman edinmiş bireyler haline gelmesi için yaptığımız bu çalışmalara çok değer veriyoruz. Zamanın ruhunu evrensel anlamda yakalayarak hangi coğrafyada kim ne yapmış, ne yönde çalışmalar ortaya koymuş gözlemliyoruz ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Avrupa Birliği hibe kaynaklarının sunduğu fırsatları öğrencilerimizi 21. yy becerileriyle donatmak amacıyla kullanıyoruz” dedi.

“Eğitimin yalnızca okullarda veyahut dört duvar içerisinde olmadığını biliyoruz” diyen Ekici, “Bu anlamda yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve eğitimde bizim de sözümüz var diyen tüm eğitim paydaşlarıyla ilişkimiz var. Denizli Ticaret Odası da bu aktörler arasında en güçlülerden biridir. Başta Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan olmak üzere projeye verdikleri destekten dolayı tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hem saha çalışmalarında hem de okulumuzla olan diyalogları noktasında çok büyük katkı verdiler. Yalnızca bu proje için değil hemen hemen her çalışmamızda Ticaret Odasının desteğini görüyoruz. Projede emeği geçen eğitim yöneticilerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu çalıştayımızın da yaygınlaştırılması noktasında ve sonuçları itibariyle yararının büyük olacağına inancım tamdır” dedi.

Özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi yaklaşımların ayrıntılarıyla değerlendirildiği çalıştay, projenin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen beyin fırtınası ile son buldu.