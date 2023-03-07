Denizli’de ‘Hastalıktan Ari İşletmelerin İşlemleri ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele’ konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli’de ‘Hastalıktan Ari İşletmelerin İşlemleri ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele’ konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünce Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda ‘Hastalıktan Ari İşletmelerin İşlemleri ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele’ konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Vekili Saffet Üge, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Atmacaoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider, İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Dr. Mehmet Özden ile İl ve İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler katılım sağladı.

Toplantı çerçevesinde hastalıktan ari işletmelerin işlemleri ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele maksadıyla alınan numunelerin İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne iletimi noktasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.