Denizli’nin Honaz ilçesinde, ağaçlardan bin bir emek harcanarak tek tek toplanan cennet hurmasında hasat heyecanı devam ediyor. Kalite ve fiyatıyla üreticisini memnun eden cennet hurması üretiminde bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Denizli’nin Honaz ilçesinde, ağaçlardan bin bir emek harcanarak tek tek toplanan cennet hurmasında hasat heyecanı devam ediyor. Kalite ve fiyatıyla üreticisini memnun eden cennet hurması üretiminde bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Binlerce dönüm ekili alanıyla Türkiye’nin cennet hurması ihracatının yüzde 80’lik kısmını karşılayan Denizli’nin Honaz ilçesinde hasat heyecanı devam ediyor. Tam olarak olgunlaşmamış cennet hurmalarını ağaç dallarından tek tek toplayan üreticiler, mevsimlik tarım işçilerinin yardımıyla bir yıldır emek verdikleri ürünlerini kasalara diziyor. Kasalara doldurulan hurmaların bir bölümü yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketicilere arz edilirken, hasat edilen ürünün bir bölümü ise sevilerek tüketilen kuru hurma için evlere getirilerek işleniyor.

Yaş ve kuru olmak üzere iki çeşitten oluşan cennet hurmasının Denizli’deki üretim alanları ise her yıl gittikçe artıyor. Hurmanın en çok yaygın olduğu yerler arasında Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri yer alıyor. Genellikle yaş ve kuru olarak tüketilen hurmanın kilogramı yaş olarak 6 ile 7 TL civarında iken, kurutulduğu zaman ise 80-90 TL gibi bir fiyatla alıcısına ulaşıyor. Bu yıl ilçe genelinde 13 bin dekar arazide üretilen cennet hurması üretiminde bu yıl 15 bin tona yakın rekolte elde edilmesi bekleniliyor.

“Bu sene bizim rekoltemiz, kalitemiz ve fiyatlarımız çok güzel”

Tarlada hasat işlemlerini yürüten ve bu yıl elde edilen hurma veriminden memnun olduğunu anlatan üretici Ali Aydın, hasadın Kasım ayının sonuna kadar sürdüğünü ifade etti. Aydın, hurma üretimin 12 ay boyunca sürdüğünü belirterek, “Bu sene bizim rekoltemiz, kalitemiz ve fiyatlarımız çok güzel. Honaz’ın genelinde soğuk nedeniyle rekoltede de biraz düşme var ama genel olarak çiftçiler memnun. Geçen sene fiyatlar 4-5 TL seviyesindeydi. Bu sene ise 5,5 ile 7,5 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Elmanın üretimi 12 ay boyunca devam ediyor. Aralık aylarında budama ve kışlık gübreleme başlıyor. Mayıs ayında çiçek gübreleri, ilaçları daha sonrasında Akdeniz meyvesine karşı ilaçlama sürüyor. Ay ay bu şekilde sürerken hasadı ise Ekim başından Kasım ayının sonuna kadar sürüyor” ifadelerini kullandı.