Denizli’de 109 gün boyunca aranan Alzheimer hastası yaşlı kadının boş arazide bulunan kemikleri toprağa verildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 Temmuz da ortadan kaybolan Nazife Demir’in (75) son görüldüğü ve muhtemel gidebileceği güzergahlarda arama yapmıştı. 18 Ekim’de Pamukkale Mahallesi’ne bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki boş arazide insan kemikleri bulunmuştu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin topladığı kemik parçaları, incelenmek üzere Krimal Daire Başkanlığına gönderilmişti. Aile üyelerinden alınan kan ve DNA örneklerinin İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda bulunan kemik parçaları ile karşılaştırılması sonucu kemik parçalarının 109 gün kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Nazife Demir’e ait olduğu kesinleşmişti. Otopsi işlemlerinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi. Talihsiz kadının kemikleri, ilçeye bağlı Arızlı köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.