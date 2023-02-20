Denizli genelinde yapılan asayiş çalışmalarında 105 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, çok sayıda mekan denetlendi.

Denizli genelinde yapılan asayiş çalışmalarında 105 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, çok sayıda mekan denetlendi.

Denizli’de suçların önüne geçmek için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede; 16 bin 578 şahsın GBT ve UYAP sorgulaması yapılırken, 219 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapıldı. Yapılan denetimde 1 adreste fuhuş olayı tespit edilip, 3 şahsa toplam 7 bin 830 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 5 adet kartuş, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı akü, 85 litre çalıntı zeytinyağı, ele geçirildi.

Öte yandan; son bir hafta içinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama emiriyle yakalanan 105 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.