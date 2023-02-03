Denizli Büyükşehir Belediyesinin çocukların sömestr tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için karne hediyesi olarak hazırladığı şenlik programı başladı. Binlerce çocuğun akın ettiği şenliğe katılan Başkan Zolan, “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, en kıymetlimiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin çocukların sömestr tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için karne hediyesi olarak hazırladığı şenlik programı başladı. Binlerce çocuğun akın ettiği şenliğe katılan Başkan Zolan, “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, en kıymetlimiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin okulların sömestr tatiline girmesinden dolayı çocuklar için hazırladığı özel şenlik programı başladı. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde çocuklara özel hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği kapılarını açtı. Üç gün boyunca devam edecek şenlikte 6 farklı çocuk oyununun yanı sıra şişme oyun alanlarından yüz boyamaya, balon dağıtımından maskot karakterlerle hatıra fotoğrafı çekimine dek birçok etkinlik ve sürprizlerle çocuklar gönüllerince eğleniyor. Etkinlik süresince çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yapılırken şenlikte ayrıca kum boyama, puzzle, çim adam, mozaik ve takı tasarım atölyeleri ile çocuklar yeteneklerini keşfediyor. Sabah saat 10.00’da kapılarını açmasının ardından binlerce çocuğun akın ettiği şenlik programı 4 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

“Çocuklar bizim gözbebeğimiz, en kıymetlimiz”

Çocukların aileleri ile birlikte eğlendiği şenlik programına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan çocukların mutluluğunu paylaştı. Planetaryumda uzayın derinliklerini izlemek isteyen öğrencilerin de heyecanına tanık olan Başkan Zolan, televizyonda yayınlanan “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” adlı oyun öncesi çocuklara seslendi. Başkan Osman Zolan, davetlerini kırmayıp Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ne akın eden küçük misafirlerine teşekkür ederek, “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, en kıymetlimiz. Çocuklar için ne yapsak azdır. İstiyoruz ki onlar hep mutlu olsun, başarılı olsunlar. Kendi ayakları üzerinde dursunlar. Ülkemize, şehrimize ve ailemize birçok güzellikler getirsinler. Allah’ım tüm çocuklarımızın yolunu açık etsin, sağlıklı ömür nasip etsin” diye konuştu.