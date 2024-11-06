3-9 Kasım Organ Bağışı haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yapılan tüm çalışmalara rağmen bağış oranlarının düşük seviyede olduğunu belirtti. Denizli’de bin 158 diyaliz hastasının bulunduğunu ifade eden Uz. Dr. Öztürk, 2024 yılında gerçekleşen 28 beyin ölümünün 10’undan donör alındığını söyledi.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi kapsamında Denizli’de organ bağışında bulunan kişi sayısı 28 bin 575’e ulaştı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk bağışta bulunan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, 3 - 9 Kasım Organ Bağış Haftası kapsamında bir kez daha organ bağışı konusunda çağrıda bulundu. Organ bağışı için yürütülen tüm çalışmalara rağmen bağış oranlarının düşük olduğunu ifade eden Uz. Dr. Berna Öztürk, “Tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün hastalarımız sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybetmektedir. Bu hastalarımızın sağlıklarına kavuşabilmeleri için organ bağış oranları ve organ nakil sayılarını arttırmamız gerekmektedir. Denizli’de organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlara anlatmak ve bağışta bulunan kişi sayısını arttırarak organ bekleyen hastalara umut olabilmek için 2019 yılında Her Bağış Yeni Bir Hayat projesini hayata geçirmiştik. Projeye Denizli halkımız kayıtsız kalmadı ve şu ana kadar toplamda 28 bin 575 kişi organ bağışında bulundu. Sayıyı hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Bizim ana hedefimiz Denizli’deki beyin ölümü tespit sayısını, kadavra organ bağış sayısını ve canlı organ bağış sayılarını arttırmaktır. Organ bağışında bulunmayan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha organ bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

Denizli’de bin 158 diyaliz hastası var

Türkiye’de ve Denizli’de organ bekleyen hasta sayılarına da değinen Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Türkiye’de yaklaşık 34 bin kişi organ beklemektedir. Denizli’de bin 158 diyaliz hastamız bulunmaktadır. Yine 2024 yılı verilerine baktığımızda Türkiye’de bin 496 beyin ölümüne karşılık 266 donör alınırken, Denizli’de ise 2024 yılında bu rakam 28 beyin ölümüne karşılık 10 olarak gerçekleşti. Ülkemizde kalp, böbrek, karaciğer, pankreas, kemik ve kemik iliği, akciğer, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, kol ve deri nakli yapılabilmektedir. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes yasaya göre organlarının tamamını ya da bir bölümünü bağışlayabilir. Denizlili vatandaşlarımızı organlarını bağışlamak için müdürlüğümüze, kamu, üniversitesi ve özel hastanelere, İlçe Sağlık Müdürlüklerimize, Toplum Sağlığı Merkezlerimize, sağlık çalışanlarımız tarafından açılan organ bağış stantlarına organ bağışında bulunmaları için bekliyoruz. Unutmayın organ bekleyen biz ya da en sevdiğimiz olabilir. Bu nedenle gelin siz de bağışta bulunarak bir hayat kurtarın” ifadelerini kullandı.