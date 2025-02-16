Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve büyük ölçekli bilim merkezlerinden biri olan Denizli Bilim Merkezi, 18-20 Şubat 2025 tarihlerinde Bilim Günleri etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek etkinlikte, üç gün boyunca bilim ve teknolojiye dair ilgi çekici sunumlar, atölye çalışmaları ve bilgi yarışmaları yer alacak. Toplamda bin 800 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, alanında uzman bilim insanları öğrencilerle buluşacak.

Üç gün sürecek bilim şöleni

Etkinliğin açılışı 18 Şubat Salı günü saat 13.00’te Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşecek. İlk gün, NASA’da görev yapan ünlü astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, "Evrende Yaşam ve Zeka Arayışı" başlıklı sunumuyla öğrencilere evrenin gizemlerini anlatacak. Sunumun ardından online bilgi yarışması ve ödül töreni düzenlenecek. Gün, bilim atölyeleri, planetaryum film gösterimi ve büyük sergi salonunun gezilmesiyle tamamlanacak. Etkinliğin ikinci günü olan 19 Şubat Çarşamba, S1 Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak. Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici, "21. Yüzyılda Sistem Okuryazarı Olmak" konulu sunumuyla öğrencilerle buluşacak. Sunumun ardından yine online bilgi yarışması ve ödül töreni gerçekleştirilecek, ardından bilim atölyeleriyle program devam edecek. Son gün etkinliği ise 20 Şubat Perşembe günü, yine S1 Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak. Prof. Dr. Muzaffer Adak, "Fizik, Teknoloji, Endüstri X.O" konulu konuşmasıyla bilim ve teknolojinin geleceğine dair önemli bilgiler paylaşacak. Bilgi yarışması ve ödül töreninin ardından bilim atölyeleri, planetaryum gösterimi ve sergi ziyareti ile program sona erecek.

Bilim atölyeleri ve etkinlikler

Her gün düzenlenecek bilim atölyelerinde, öğrenciler drone simülasyonu, sanal gerçeklik gözlüğü deneyimi, mikrobitle asal sayılar uygulaması, robotik sistemler ve interaktif oyunlarla bilimi keşfedecek. Planetaryum gösterimleri ve yenilenen sergi alanındaki 42 interaktif düzenek ile öğrenciler yenilenebilir enerji, doğa ve iklim, temel bilimler gibi konularda eğitici ve eğlenceli deneyimler yaşayacak.

Denizli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek Bilim Günleri, gençleri bilimle buluşturarak onların merak duygusunu artırmayı ve bilimsel farkındalık kazandıracak. Etkinlik, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırarak geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacak.