Denizli’de Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Beraat Gecesi dualarla idrak edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve etkilenen vatandaşlar içinde dua edildi.

Denizli’de Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Beraat Gecesi dualarla idrak edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve etkilenen vatandaşlar içinde dua edildi.

Denizli’de Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Pamukkale ilçesinde bulunan Müftü Ahmet Hulusi efendi Külliyesi Camisinde, Denizli Müftüsü Mehmet Akışık’ın da katıldığı programda, Kur’an-ı Kerim okundu. Programlarda 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile depremzedeler içinde dua edildi. Namaz sonrası okunan duada ise imam ile müezzininin dua ve ezan uyumu büyük beğeni topladı.