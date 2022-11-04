Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem projesi çerçevesinde kadınlarla buluşan Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlar için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı, "Sağlıklı ve mutlu şehir Denizli’miz için hep birlikte gayret ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem projesi çerçevesinde kadınlarla buluşan Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlar için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı, "Sağlıklı ve mutlu şehir Denizli’miz için hep birlikte gayret ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği sağlıklı beslenme eğitiminde kadınlarla buluştu. Kent Konseyi’nde Benim Mahallem projesi çerçevesinde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile Kadın Meclisi üyeleri ve Aktepe Mahallesi sakini kadınlar katıldı. Diyetisyen Dilara Sevde Uzunoğlu sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, merak edilen konulara açıklık getirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gerçekleştirilen eğitimden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

“Sizler bizim için çok değerlisiniz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Sizlerin arzu ettiği her şey için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sağlıklı ve mutlu şehir Denizli’miz için hep birlikte gayret ediyoruz” dedi. Konuşmanın ardından programa katılan kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, merak edilen soruları yanıtladı, istek ve önerileri dinledi.