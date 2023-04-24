Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 94’ü yaralanmalı ve 122’si maddi hasarlı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 217 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 12 bin 129 araç kontrol edildi, bu araçlardan 695 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 217 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 94’ü yaralanmalı, 122’si maddi hasarlı kaza oldu.