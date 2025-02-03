Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında evsel ve tıbbi atık olmak üzere toplamda 298 bin 691 ton atığı doğa ve çevreye zarar vermeden bertaraf etti. Ortaya çıkan metan gazından üretilen elektrikten ise ayda 27 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda topladığı atıkları Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisinde doğa ve çevreye zarar vermeden bertaraf etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy, Buldan, Güney, Honaz, Çardak ve Bozkurt ilçelerinden toplanan evsel atıklar ile çeşitli sanayi kuruluşlarından kaynaklanan tehlikeli olmayan evsel nitelikli atıklardan 264 bin 798 ton depolandı. Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar ve Çameli ilçelerinin evsel katı atıkları toplanan Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisinde ise 31 bin 881 ton katı atık bertaraf edildi. Bertaraf edilen çöplerdeki sızıntı sularının arıtılarak çevre ve insan sağlığına karşı zararsız hale getirildiği belirtilirken, evsel atıklardan kaynaklanan sera gazı salınımının da azaltıldığına dikkat çekildi.

Tesiste 2 bin 12 ton virüs ve zararlı organizma arındırıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi katı atığın yanında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde de zararlı atıkları bertaraf etti. Geçtiğimiz yıl sağlık tesislerinden toplanan 2 bin 12 ton hastalık, virüs ve zararlı organizmalar barındıran tıbbi atık insan sağlığına zarar vermeyecek hale getirildi. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde toplanan tıbbi atıklar, 146 santigrat derecede, yüksek basınçlı buharla steril hale getirilerek hastalık ve virüs taşıyan tüm mikroplardan arındırılıp evsel çöp niteliği kazandı ve Kumkısık Katık Atık Bertaraf Tesisindeki düzenli depolama sahasında bertaraf edildi. Geçen yıl evsel atık ve tıbbi atık olmak üzere toplamda 298 bin 691 ton atık bertaraf edilmiş oldu.

Atıklar enerjiye dönüşüyor

Öte yandan Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisinde ortaya çıkan metan gazından çevre ve insan sağlığına zarar vermeden aylık ortalama 27 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacı karşılandığı belirtildi.