Denizli’nin Acıpayam ilçesinde gece geç saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, selde sürüklenen toprak ve kaya parçaları bölgede hasara yol açtı.

Acıpayam ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı şiddetli yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Darıveren Mahallesi’ndeki ormanlık alanda heyelan meydana geldi. Sel suları nedeniyle, tonlarca toprak, dereye kaydı. Ormanlık alandaki ağaçlar, sel nedeniyle söküldü. Bölgede bu tarz toprak kaymalarının önüne geçilebilmesi için önlemler alınacağı öğrenilirken, sel sonrasında böyle bir heyelanın olması ise korkuttu.