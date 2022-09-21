Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Acıpayam ilçesinin ardından Honaz ilçesinin Kızılyer ve Menteşe Mahallesi arasında yaptıkları asfalt çalışmasını inceledi. Başkan Zolan, Honaz ilçe genelinde bu yıl toplamda 19 kilometrelik asfalt çalışması yapacaklarını kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Acıpayam ilçesinin ardından Honaz ilçesinin Kızılyer ve Menteşe Mahallesi arasında yaptıkları asfalt çalışmasını inceledi. Başkan Zolan, Honaz ilçe genelinde bu yıl toplamda 19 kilometrelik asfalt çalışması yapacaklarını kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir yanında sürdürdüğü asfalt çalışmaları Honaz ilçesi ile devam ediyor. Kısa süre önce Acıpayam ilçesindeki asfalt çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu kez Honaz ilçesinin Kızılyer ve Menteşe Mahallesi arasında başladıkları 3 kilometrelik 1. kat asfalt çalışmasını inceledi. Başkan Osman Zolan’a önceki dönem Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, AK Parti Honaz İlçe Başkanı Mustafa Arık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre asfalt dökümünü inceleyerek çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra Menteşe Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi.

“Gece gündüz çalışıyoruz”

Başkan Zolan asfalt incelemesinin ardından yaptığı açıklamada Denizli’nin 19 ilçesinde hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Vatandaşların ihtiyaç ve talepleri için gece gündüz gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Öncelikle tüm çalıma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Honaz ilçesindeyiz. Tüm ilçelerimiz gibi Honaz ilçemizin de taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Kızılyer - Menteşe Mahallesi arasındaki 3 kilometrelik 1. kat asfalt çalışmasının gün içinde tamamlanacağını kaydeden Başkan Zolan, şunları söyledi:

“Ayrıca ilçemizin farklı mahallelerinde 16 kilometre 2. kat asfalt çalışmamızı da bitirmek üzereyiz. Honaz ilçemizde bu yıl toplamda 19 kilometrelik asfalt yapacağız. Honaz’da bugüne kadar birçok hizmeti hayata geçirdik bundan sonra da ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Honaz’ımıza, Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun.”