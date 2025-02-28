Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arı yetiştiricilerine ve ilçe müdürlüklerindeki konu ile ilgili teknik personele arı yetiştiriciliği ve arı hastalıkları (Varroa) ile mücadele yöntemleri, kalıntı ve ilaçlama zamanları konularında eğitim verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü programları doğrultusunda, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, arı yetiştiricileri ve ilçe müdürlüklerindeki konu ile ilgili teknik personele arı yetiştiriciliği ve arı hastalıkları (Varroa) ile mücadele yöntemleri, kalıntı ve ilaçlama zamanları konularında eğitim yapıldı. Toplantıya Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Denizli Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nihat Çomak, teknik personel ve arı yetiştiricileri katıldı. Varroa mücadelesi konusunda tüm ilçelerdeki arıcılara eğitim verildiğini ifade eden İl Müdürü Şakir Çınar, sürdürebilir bir arıcılık için arı kolonilerinin sağlığının kritik öneme sahip olduğunu, bu kapsamda arı sağlığının en önemli sorunlardan biri olan Varroa paraziti ile toplu mücadele yapılması gerektiğini söyledi.

Eğitimde bal arısı kolonilerini kontrol altına almak ve arılar üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirebilmek için tüm dünyada yoğun çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Varroa akarı hakkında bilgi verilmesinin ardından, mücadele yöntemlerinden bahsedildi. Varroa ile mücadelede erken ilkbahar ve geç sonbahar dönemlerinde ilaçlamaların eş zamanlı olarak organize edilmesi gerektiği ve bu ilaçların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması gerektiği vurgulandı. İlaçların doğru dozda ve zamanında uygulanmaması ya da ruhsatsız ilaç kullanımı, ürünlerinde kalıntılar bırakmaktığı ve bu durumun tüketici sağlığını tehdit ettiği vurgulandı. Arılarda görülen parazit ve hastalıkları kontrol etmek amacıyla kimyasal kullanımı ve bunların arı ürünlerine geçmesi, dolayısıyla insan sağlığını olumsuz etkileme riski arı ürünlerinin sağlıklı birer besin olma özelliğini ortadan kaldırdığı ifade edildi.