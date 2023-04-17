Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 158 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 24 bin 41 kişi sorgulanırken, aranması olan 122 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 10 ile 16 Nisan 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 158 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 24 bin 41 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir masaj salonunda fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişiye 5 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Bir dernek lokalinde ise kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

122 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 122 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet Kurusıkı tabanca , 15 adet fişek, 1 adet bıçak, 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 3 adet spiral makinesi, 1 adet lazer terazi makinası, 1 adet alçı karıştırıcı, kumar oyununda kullanılan oyun malzemeleri ve 100 TL para ele geçirildi.

Apart yetkilisi 1 kişiye 29 bin 852 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 16 ayrı adreste bulunan toplam 140 apart dairesi kontrol edilerek, 1 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine KBS bağlanmadığından 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 8 araç kiralama şirketi kontrol edildi.