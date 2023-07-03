Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 138 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 29 bin 190 kişi sorgulanırken, aranması olan 90 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 19 Haziran ile 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 138 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 29 bin 190 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde umuma açık istirahat ve eğlence yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 TL idari para cezası uygulanarak, 1 kişinin ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamasından adli işlem yapıldı.

107 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 107 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği, 5 adet bıçak, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet telsiz, 1 adet gümüş bileklik, 1 adet bluetooth kulaklık, 2 adet çalıntı otomobil, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet cep telefonu, 1 adet tuğralı zincir, 1 adet çeyrek altınlı bileklik, 1 adet halka bileklik, 1 adet tektaş yüzük, 1 adet zincir kolye, 1 adet bebek künyesi, 1 adet kol saati ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 500 TL ele geçirildi.

11 Apart yetkilisine 417 bin 958 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 57 ayrı adreste bulunan toplam 576 apart dairesi kontrol edildi. Apart yetkilisi 3 kişiye kimlik bildirim sistemine bağlanmamaktan 179 bin 142 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 8 apart yetkilisine konaklayanları bildirmemekten 238 bin 816 TL idari para cezası uygulandı. Toplam 11 apart yetkilisine 417 bin 958 TL idari para cezası uygulandı.