Denizli’de açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı verilerine göre kent genelinde toplam araç sayısı 547 bin 228 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Şubat ayında Türkiye genelinde 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2’sini otomobil, yüzde 32,7’sini motosiklet, yüzde 9,2’sini kamyonet, yüzde 3,3’ünü traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldı.

İllere göre dağılımda ise Denizli’de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 67 bin 371 kişi olurken, kent genelinde bulunan toplam araç sayısı da 547 bin 228 olarak açıklandı.

Denizli’de şu anda toplam araç sayısı 547 bin 228 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 247 bin 615, minibüs 7 bin 733, otobüs 4 bin 62, kamyonet 79 bin 175, kamyon 13 bin 682, motosiklet 129 bin 104, özel amaçlı bin 545 ve traktör sayısı da 64 bin 312 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Denizli’de araç başına düşen kişi sayısı 1,95 kişi, otomobil başına ise 4,31 kişi olarak belirlendi.