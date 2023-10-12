Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il genelinde tüm branşlarda görev yapan antrenörlerin katılımıyla yeni sezon değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gençlik Sporda spor müsabakaları, antrenmanlar ve spor organizasyonlarıyla yoğun bir yaz dönemi geride kalırken Ekim ayının ilk haftasıyla birlikte yeni sezona hızlı bir giriş yapıldı. Pamukkale Yurdu Toplantı Salonunda kuruma bağlı il ve ilçelerde görev yapan tüm antrenörler bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projeleri arasında yer alan Sportif Yetenek Taraması, Anadolu Yıldızlar Ligi, Engelli bireylere yönelik Mutlu Çarşamba, GSB Spor Okulları ve benzeri birçok projede, yeni sezonda yine antrenörlere önemli görevler düşecek. Denizli, Türkiye genelinde il karnesi olarak spor hizmetleri kategorisinde Türkiye sekizincisi konumunda bulunuyor.

“Her antrenör sporcusunun rol modelidir”

Antrenörlere hitap eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; kurum olarak gençlik, yurt ve spor hizmetleri alanlarında 7 gün 24 saat dinamik bir yapıda çalıştıklarını söyleyerek, tüm antrenörlerden mesleklerindeki ilk günkü heyecanla bu tempoyu hiç düşürmeden devam ettirmelerini istedi. İlçelerde de kadro anlamında güçlendiklerini belirten İlman, antrenörlerin yaptıkları işin önemine vurgu yaparak, her küçük sporcunun önce antrenörünü rol model olarak aldığını sözlerine ekledi.