Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan 138 antrenör, Kurum içi Bilgilendirme ve Eğitim Semineri’nde bir araya geldi. Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerinde gün boyu devam eden programda, her biri alanında uzman isimler tecrübelerini kurum antrenörleriyle paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “Antrenör Bilgilendirme ve Eğitim Semineri” Pamukkale Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Denizli ve tüm ilçelerinde farklı branşlarda görev yapan kurum antrenörlerin buluştuğu seminer Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışın ardından alanında uzman birbirinden değerli isimler tecrübe ve birikimlerini antrenörlere aktardı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; Gençlik Hizmetleri, Spor Hizmetleri ve Yurt Hizmetleri alanlarında 7/24 hizmet verdiklerini, kurum olarak dinamik bir yapıda gece gündüz özveri ile çalıştıklarını söyledi. Denizli’yi sporda “Marka Kent” yapma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden İlman, antrenörlerden ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek milli sporcular yetiştirmeyi kendine hedef edinmelerini istedi. Sporda başarı için önce tesisleşme, sonra alanında iyi eğitim almış donanımlı eğitimciler ve disiplinli çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan İlman, sahada özveriyle çalışan antrenörlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Uzman konuklar tecrübelerini paylaştı

Programda ilk sahne alan Prof. Dr. Utku Alemdaroğlu, “Antrenman Bilimi” konulu paneli ile nitelikli antrenman teknikleri hakkında tecrübelerini antrenörlerle paylaştı. Bilimsel verilerin yanında deneyimleriyle de sunumunu destekleyen Alemdaroğlu; yapılan antrenmanların içeriği ve verimliliği gibi önemli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Ardından Doç. Dr. Hamza Kaya Beşler’in “İletişim Becerileri” konulu semineri gerçekleşti. İletişimin spordaki önemi ve antrenör-sporcu iletişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunumunu gerçekleştiren Beşler, sporda stresle başa çıkma yöntemleri ile psikoloji ve fizyoloji arasındaki etkileşim hakkında bilgilerini aktardı. Bir sonraki eğitimde “Otizm ve Engellilerde Spor” konulu sunumu ile Doç. Dr. Şehmus Aslan, özel bireylerin sportif gelişimi ve antrenörlerin hassasiyet göstermesi gerektiği noktalara değindi.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye de dikkat çekildi

Programın öğleden sonraki bölümünde, Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir’in sunumuyla ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminer gerçekleşti. Antrenörlerin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin de katılımıyla gerçekleşen seminerde Özdemir, uyuşturucunun bireylerin hayatına nasıl girdiğini, yaşanılan fiziksel ve psikolojik olumsuzlukları anlattı. Komiser Yrd. Özdemir; uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede hem antrenörleri, hem de anne ve babaları bilinçlendirmeye yönelik atılması gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Baş Diyetisyen Çağlar Şaşmaz sporcunun beslenmesi hakkında antrenörlere bilgilerini sundu. Her sporcunun kendine özel bir beslenme programı olması gerekeceğini ve her sporcunun bunun bilincinde olması gerekeceğinin altını çizdi.

Dr. Öğretim Üyesi Osman Göde, Öğretim Görevlisi Çağdaş Mavioğlu, Eski Futbolcu Veli Acar, ‘Spor Ahlakı ve Amatörden Profesyonele Söyleşi’ konulu panelde antrenörlerle buluştu. İnteraktif olarak gerçekleşen bölümde konuşmacılar antrenörlerden gelen soruları yanıtlarken; sporcu, antrenör ve idareci olarak yaşamlarındaki aşamaları, deneyimleri ve bilgi birikimlerini antrenörlerle paylaştı. Bilgilendirme ve eğitim kısmının ardından seminerin sonunda düzenlenen online bilgi yarışması ise, programa eğlendirici ve eğitici bir soluk kattı. Program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın konuşmacılara hediye takdim etmesiyle sona erdi.