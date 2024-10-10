Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Denizli’de sporcu grupları ve protokolün katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına kurulan alanda sporcu grupları gösterilerini sundu.

Sporu tabana yaymak ve amatörlerin Türk Sporundaki önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl Ekim ayında kutlanan Amatör Spor Haftası, tüm illerde olduğu gibi Denizli’de de coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde paydaş kurumlarında katılımıyla gerçekleşen program kortej yürüyüşü ve sportif gösterilerle başladı. Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 09 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30’da kortej yürüyüşü gerçekleşti. Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe protokol üyeleri, sporcular, Gençlik Merkezi üyesi gençler, amatör sporcular ve spora gönül veren her yaştan Denizlililer katıldı. Program; yürüyüşün ardından meydanda kurulan alanda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü halk oyunları ekibinin performansları ve sporcu gruplarının gösterileriyle devam etti.

“Amatör sporlar bizim göz bebeğimiz, en kıymetlimizdir.”

Amatör Spor Haftası açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Spor organizasyonlarının başkenti olma yolunda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi. “Amatör sporlar dün olduğu gibi bugün de bizim göz bebeğimiz, en kıymetlimizdir.” ifadelerini kullanan İlman, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarıyla amatörlerin şartlarının her geçen gün daha iyi hale getirildiğini sözlerine ekledi. İlman, amatör spor kulüpleri yetkililerine spor ahlakı almış bir nesil yetiştirmeyi amaç edindikleri için teşekkür etti.

‘Her geçen gün büyüyoruz”

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, amatörlerin her geçen gün büyüdüğünü, bu büyümede amatörlere yapılan maddi manevi desteklerin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Ceşen, amatör ruhla yapılan her spor dalının geleceğe dair gençliğe duyulan güvenin bir simgesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sporcular alanda kurulan spor istasyonlarında gösterilerini sundu. Etkinlikler kapsamında hafta boyunca İl Merkezi ve İlçelerde Atletizm, Basketbol, Hentbol, Okçuluk, Masa Tenisi, Hemsball, Güreş, Yüzme, Badminton ve Karate gibi branşlarda turnuvalar ve etkinlikler gerçekleşecek.