DENİZLİ (İHA) – Denizli ili genelinde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli ili genelinde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

Merkez Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren Denizli ve Afyonkarahisar’ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.