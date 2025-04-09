Denizli Büyükşehir Belediyesi, Aile Taksi projesi kapsamında anne ve anne adaylarına, Aile Sağlığı Merkezinde yapılacak kontrolleri için araç desteği sağlayacak. Başvurular resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.DENİZLİ (İGFA) - Şehri örnek sosyal belediyecilik uygulamaları ile kuşatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk kez gerçekleştirilecek olan Aile Taksi projesi kapsamında başvuruları almaya başladı.

Proje kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yaşayan anne ve anne adaylarına hamileliğin 25'inci haftasından başlayarak doğumdan sonraki 3'üncü ay sonuna kadar Aile Sağlığı Merkezinde yapılacak kontrolleri için araç desteği sağlanacak.

Söz konusu destekten faydalanmak isteyen anne ve anne adaylarının başvurularını www.denizli.bel.tr adresinden yapabileceği ifade edildi.

Başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmalıdır.

Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi sınırları içinde ikamet etmelidir.

Başvurular bebeğin annesi üzerinden online olarak alınacaktır.

Hamileliğin 25. haftasından itibaren doğumdan sonraki 3. ay sonuna kadar geçerlidir.

Kadın doğum doktorundan alınan kaşeli ve imzalı belge yüklenecektir.

Aile Taksi hizmeti, aile sağlığı merkezlerinde yapılacak kontroller için geçerlidir.

Sağlık kontrollerinden 2(iki) gün önce randevu oluşturması gerekmektedir.

Hane gelirinin toplam 2 asgari ücreti geçmemesi gerekmektedir

Hanede yaşayanlara ait mesken kaydı olmamalıdır.

Hanede yaşayanlara ait araç kaydı bulunmamalıdır.

