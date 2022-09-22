Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ederek yok olmaktan kurtardığı tarihi Necmi Ökten Evi’nin “Denizli Ahilik Merkezi” olmasına yönelik protokol imzalandı. Protokolü imzalayan Başkan Zolan, ahilik kültür ve değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ederek yok olmaktan kurtardığı tarihi Necmi Ökten Evi’nin “Denizli Ahilik Merkezi” olmasına yönelik protokol imzalandı. Protokolü imzalayan Başkan Zolan, ahilik kültür ve değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ederek kente kazandırdığı tarihi Necmi Ökten Evi’nin Denizli Ahilik Merkezi olmasına yönelik protokol Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Yönetici Sanayi ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) arasında imzalandı. Protokol törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık ve derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı. Catlık burada yaptığı konuşmada katkılarından dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ederek, “İmzalayacağımız protokole karşılık elimizden gelen her türlü gayreti hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Denizli’miz için göstereceğiz" dedi. Başkan Zolan ise, iş insanları ile birlikte milli ve manevi değerlere sahip çıkmak adına önemli bir çalışmayı gerçekleştireceklerini belirterek, "Hem iş insanlarımıza, hem de bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkan anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bu yürüyüşe katkı vermek ve güçlendirmek adına bu güzel mekanımızı sizlere tahsis ettik” diye konuştu.

"Değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız"

Ahilik Haftası’nda böylesine güzel bir işe imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Ahilik kültürümüzün, değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Çünkü ahilik gerçekten bizim temelimiz, kökümüz. Bugün Denizli ihracatta, ekonomide, üretimde ve ticarette başarılıysa bu ahilik kültüründen gelen güzellikle olmuştur. İnşallah sizler ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz, bu değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve AYSİAD Başkanı Catlık protokole imza attı.

Ahilik Kültür Merkezi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin AYSİAD’a tahsis edeceği tarihi Necmi Ökten Evi’nde kurulacak Denizli Ahilik Merkezi ile Denizli’nin ekonomik, kültürel ve sosyal dayanışmasını kuvvetlendirerek toplumun daha da kalkınmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Kentin sınai, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine de destek sağlamaya yönelik çalışmaların yapılacağı Denizli Ahilik Merkezi ile Denizli kültürüne ait değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik projelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.