Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Afet Yönetimi Birimi, tatbikatlarda görevli tüm hastane personelinin katılımıyla 5 farklı kod ile ilgili 5 tatbikat gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Afet Yönetimi Birimi, tatbikatlarda görevli tüm hastane personelinin katılımıyla beyaz, mavi, pembe, kırmızı ve turuncu kod ile ilgili 5 tatbikat düzenledi. Tatbikat senaryoları gereği yapılan uygulamalarda; personelin acil durum gerektiren olaylar karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği başarılı bir şekilde tatbik edildi. “Beyaz kod” uygulamasında sağlık çalışanına saldırı, “mavi kod” uygulamasında solunum durması ile hayati tehlike oluşan hastaya tıbbi müdahale başlatılması, “pembe kod” uygulamasında bebek kaçırma ve “kırmızı kod” uygulamasında çöpe yanan sigaranın atılmasıyla başlayan alevlerin söndürülmesi ve “turuncu kod” uygulamasında kimyasal tehlikeli atık dökülmesi senaryoları gerçekleştirildi. Personelin özverili çalışmaları neticesinde gerçekleşen tatbikatlarda daha önce verilen eğitimlerin faydalı olduğu görüldü.

"Her an hazır olmamız gerektiğinin bilincindeyiz"

KBRN Bölüm kalite sorumlusu Öğr. Görevlisi Canan Ertunç Arslan, turuncu kod hakkında şu açıklamayı yaptı: “Denizli bir sanayi kenti olduğu için kimyasal tehlike içeren olay yaşanma ihtimali yüksektir. Meydana gelebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara karşı bir sağlık kuruluşu olarak her an hazır olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple gerek büyük, gerekse küçük çaplı olaylar için ekiplerimizin bilgilerini taze tutması ve gerçek olaylarda mümkün olduğunca hatasız davranışlar sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Titizlikle hazırlandığımız tatbikatlarımızda eksikliklerimizi tespit edip, eğitimlerle tamamlama şansını buluyoruz.”

Kalite Direktörü Doç. Dr. Mustafa Çelik ve Hastane Müdür Yardımcısı İsmail Alpay ayrıca Kasım ayı ortalarında gerçekleştirecekleri Genel Tatbikat uygulamasıyla ilgili çalışmaların da başladığını duyurdu ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Sağlıkta Kalite Standartları/Afet ve Acil Durum Yönetimi çerçevesinde yapılması gereken Kod Tatbikatları HAP Başkanı Prof. Dr. Onur Birsen kontrolünde yapılmış olup, her tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.