Denizli’de yapılan GBT sorgularında 97 aranan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 39 bin 581 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 97 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 1 klima iç ünitesi, 1 adet oto çocuk koltuğu ele geçirildi.

Ayrıca çalışmalar çerçevesinde günlük apart kontrollerinde 2 ayrı apart yetkilisine de 59 bin 564 TL, bir kıraathane de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye de 12 bin 165 TL idari para cezası kesildi.