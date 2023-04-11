Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 9 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizlispor’da yeni teknik heyet takımın başına geçti Denizlispor’da yeni teknik heyet takımın başına geçti

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 9 bin 937 adet ecstasy hap, 13 bin 459 birim sentetik kannabinoid, 980 adet sentetik ecza hap, 35 gram eroin, 14 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 0,3 gram kokain, 64 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.