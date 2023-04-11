Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 9 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 9 bin 937 adet ecstasy hap, 13 bin 459 birim sentetik kannabinoid, 980 adet sentetik ecza hap, 35 gram eroin, 14 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 0,3 gram kokain, 64 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.