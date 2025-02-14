Denizli’nin Çal ilçesinde harita hatası yüzünden yanlışlıkla koruma altına alınan arazi, mülk sahibinin ağaç kesme başvurusu ile ortaya çıktı. Yapılan hata 9 yıl sonra fark edilip düzeltildi.

Denizli’nin Çal ilçesinde tam 9 yıl boyunca yanlışlıkla sit alanı olarak korunan bir arazi olduğu ortaya çıktı. Mülk sahibinin tarlasındaki ağaçları kesmek için yaptığı başvuruyla gün yüzüne çıktı. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2016 yılında aldığı kararın, harita üzerinde yanlış bir parsele işlendiği belirlendi. Hançalar Mahallesi Asarlık Mevkii’nde bulunan 225 ada 17 numaralı parsel, aslında herhangi bir sit statüsüne sahip olmamasına rağmen, resmi kayıtlarda "I. ve III. derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak yer aldı. Gerçek sit alanının aslında birkaç metre ötede, 225 ada 21 parselde olduğu anlaşıldı. Bu hata, arazinin sahibi tarafından yapılan ağaç kesim başvurusu sırasında fark edildi. Yetkililer, tapu kayıtlarını incelediklerinde, haritada yapılan bir hata nedeniyle 225 ada 17 numaralı parselin 9 yıldır haksız şekilde sit alanı statüsünde kaldığını belirledi.

Harita ve kayıtlar güncellendi

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, hatayı düzeltmek için hızla harekete geçti. Güncellenen raporlar ve incelemeler sonucunda, yanlış şerh kaldırılarak doğru parsele taşındı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile 225 ada 17 numaralı parsel serbest bırakıldı, 225 ada 21 numaralı parsel ise asıl sit alanı olarak tescillendi.